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8
СЕРИАЛЫ
1 371

Marvel наконец поняла, почему с сериалами у неё не заладилось

Источник: Marvel Studios

Благодаря интервью порталу ComicBook открылась важная истина. Глава Marvel Studios по стримингу, телевидению и анимации Брэд Виндербаум рассказал, что в студии наконец-то сообразили, почему же у них не задалось с многосерийными проектами. Правда, создаётся ощущение, будто Виндербаум то ли лукавит, то ли искренне верит, что корень проблемы именно в том, что прежде в Marvel Studios не понимали одного из базовых отличий фильмов от сериалов.

Мы многому научились. Мы очень быстро произвели массу контента, а мы ведь по большей части кинокомпания. И вы можете заметить, что у нашей первой волны сериалов очень киношная структура с законченными арками персонажей. Эти проекты выглядят как мини-сериалы.

В дальнейшем наш контент будет более телевизионным. Сюжет как бы устремляется к горизонту, в будущее, надолго вовлекает зрителей в повествование. Мы отделим опыт просмотра сериалов в уютной домашней обстановке от опыта похода в кинотеатры на масштабные фильмы-события.

Ну вот и разобрались. Оказывается, всё дело в относительной завершённости сюжетов. С остальным у сериалов MCU полный порядок.

Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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