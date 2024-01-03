«Медленные лошади» с Гэри Олдманом получили то, что заслуживают

Шпионская драма «Медленные лошади» с Гэри Олдманом продолжает выдавать один прекрасный сезон за другим и получать заслуженные продления. Четвёртый сезон сериала, по обыкновению, был снят ещё до выхода третьего, а продление на пятый случилось сразу после.

Словом, теперь официально — команда «Слау-Хаус» задержится на Apple TV+, в чём никто и не сомневался. Как оказалось, порой для успеха достаточно просто снять хороший сериал.

В продолжении помимо Олдмана вернутся Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Кристофер Чан, а также все те, кто переживёт четвёртый сезон. В пятом у техно-гика Родди Хо появится очень гламурная девушка, к чему все его коллеги отнесутся с вполне объяснимым подозрением. А после того, как в Лондоне случится цепь загадочных событий, команде Джексона Лэмба придётся выяснить, как всё это связано.

Ну а пока ждём премьеру четвёртого сезона — по обыкновению, в конце года.