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684

Новые сериалы недели: «Сёгун» с Хироюки Санадой другие новинки

Источник: FX

Начало весны окажется не слишком-то рыбным на сериальные премьеры. Самы заметным и достойным зрительского внимания релизом будет новая экранизация романа Джеймса Клавелла «Сёгун» от кабельного канала FX. Стриминговый сервис Max выпустит мини-сериал про выдуманный шатающийся «Режим» с Кейт Уинслет во гласе.

Вторник, 27 февраля

 
Премьера+
FX
Сёгун Shogun

мини-сериал, драма, исторический

В ролях Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи

Мини-сериал основан на одноимённом бестселлере 1975 года американского писателя и сценариста Джеймса Клавелла. Действие разворачивается в XVII веке. Главному герою Джону Блэкторну, выжившему после кораблекрушения у берегов Японии, предстоит пройти долгий и тяжёлый путь от пленного до прославленного полководца.

Видео

Воскресенье, 3 марта

 
Премьера+
HBO
Режим The Regime

драма, фантастика

В ролях Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Хью Грант, Марта Плимптон, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн

Канцлерша выдуманной европейской страны с авторитарным режимом пытается сохранить свою должность, однако политическая ситуация неумолимо меняется.

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