Новые сериалы недели: «Сёгун» с Хироюки Санадой другие новинки

Начало весны окажется не слишком-то рыбным на сериальные премьеры. Самы заметным и достойным зрительского внимания релизом будет новая экранизация романа Джеймса Клавелла «Сёгун» от кабельного канала FX. Стриминговый сервис Max выпустит мини-сериал про выдуманный шатающийся «Режим» с Кейт Уинслет во гласе.
Вторник, 27 февраля
мини-сериал, драма, исторический
В ролях Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи
Мини-сериал основан на одноимённом бестселлере 1975 года американского писателя и сценариста Джеймса Клавелла. Действие разворачивается в XVII веке. Главному герою Джону Блэкторну, выжившему после кораблекрушения у берегов Японии, предстоит пройти долгий и тяжёлый путь от пленного до прославленного полководца.
Воскресенье, 3 марта
драма, фантастика
В ролях Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Хью Грант, Марта Плимптон, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн
Канцлерша выдуманной европейской страны с авторитарным режимом пытается сохранить свою должность, однако политическая ситуация неумолимо меняется.
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