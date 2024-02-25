Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 февраля

Disney винит в своих провалах зрителей с гендерными стереотипами. Народ, понимаете ли, не тот.

«Настоящий детектив» получил пятый сезон — им займётся шоураннер четвёртого Исса Лопес. Мастер интриги продолжит радовать зрителей умопомрачительными сюжетами.

«Звёздный путь: Дискавери» получил дату премьеры финального сезона. И постер с главными героями сериала.

«Джентльмены» Гая Ричи показали свой убойный трейлер. Добро пожаловать в джунгли!

«Властелины воздуха» стали самым просматриваемым сериалом за всю историю Apple TV+. Молодые лётчики бьют нацистов и завоёвывают сердца зрителей.

Арья Старк из «Игры престолов» надолго потеряла себя во время съёмок. Слава богу, все тяготы уже позади.

Сериал «Гарри Поттер» получил примерную дату выхода. Джоан Роулинг совсем недавно обсуждала с продюсерами будущий проект

Зуко лупит людей огнём в первом отрывке из «Аватара: Легенды об Аанге». Сражается с магами Царства Земли.