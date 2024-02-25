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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Воланд, Мастер с Маргаритой и остальная свита на постерах «Мастера и Маргариты» Пepвый взгляд нa «Pичepa» вo втopoм ceзoнe (тизep) Пpoщaй, Kaнг! «Mcтитeли 5» избaвилиcь oт Джoнaтaнa Mэйджepca и cцeнapиcтa «Kвaнтoмaнии» Mиcc Mapвeл coбpaлa cвoю кoмaндy Mcтитeлeй «Властелины воздуха» стали самым просматриваемым сериалом за всю историю Apple TV+
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СЕРИАЛЫ
234

Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 февраля

Источник: Netflix
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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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6ЕВА – 569: Всё можно пережить... в аниме
 
0Телеовощи – 536: Космические молдоване
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 607: «Аргайл: Супершпион», «Три мушкетёра: Миледи», трейлер «Дэдпула и Росомахи», «МКС»
 
0Ноль кадров в секунду – 513: Автономный увольнитель
 
 
1ЕВА – 568: Меч толще палочки
 
1Телеовощи – 535: Убивающий лифчик
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 606: «Пчеловод», «Конец славы», домовёнок Кузя, попугай Кеша, Винни-Пух
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