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Арья Старк из «Игры престолов» надолго потеряла себя во время съёмок

Источник: HBO

Пытающаяся отыскать себя за границами Вестероса Мэйси Уильямс на днях в беседе с изданием The Times of London поведала о сложностях, с которыми столкнулась во время съёмок в «Игре престолов».

На съёмочную площадку экранизации знаменитой книжной серии Джорджа Мартина Уильямс попала 12-летней девчонкой, и, конечно, немудрено было потеряться.

Я потеряла себя и очень надолго. И я это понимала. А когда я не смогла отыскать свою индивидуальность, снимаясь в сериале, меня это сильно выбило из колеи. Сейчас я чувствую себя куда более комфортно той, какая я есть. Сложно даже представить себе возвращение к тем временам и говорить о том, через какие сложности пришлось пройти, потому что всё уже в прошлом.

Ну а фэнтези-франчайз тоже потихоньку развивается за пределами оригинального сериала, но не без сопутствующих этому сложному процессу потерь. На днях выяснилось, что свежему таргариенскому приквелу «Престолов» отыскали главного сценариста. А вот у зарубленного в прошлом году приквела «Кровавая луна» появились кое-какие закадровые фото — с одной из главных героинь в исполнении Наоми Уоттс.

Теги
Игра престолов
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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