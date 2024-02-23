Сериал «Гарри Поттер» получил примерную дату выхода

Работа кипит. Чуть больше месяца назад выяснилось, что у сериала «Гарри Поттер» уже появились основные кандидаты в сценаристы-шоураннеры, а сегодня уже называют приблизительную дату выхода многосерийного фэнтези на экраны. Премьера состоится на стриминговом сервисt Max в 2026 году.

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что несколько недель назад он с коллегами встретился в Лондоне с автором литературного первоисточника Джоан Роулинг, дабы обсудить будущий проект. По словам Заслава, обе стороны в диком восторге от того, что берутся «возродить этот франчайз».

Знать бы ещё, чего ждать от этого возрождения. Прошлой весной один из заслуживающих доверия индустриальных инсайдеров Джефф Снайдер сообщал, что на уме у студии расово разнообразное трио главных героев.