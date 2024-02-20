Disney винит в своих провалах зрителей с гендерными стереотипами

Как вам не стыдно? Немедленно покайтесь. Ведь это именно из-за вас у фильмов и сериалов Disney в последнее время всё откровенно не ладится. Судя по всему, стандартные отговорки создателей нынешнего диснеевского контента и их показное игнорирование реальных причин зрительской критики не лишены искренности. В корпорации считают, что вся вина за кассовые и стриминговые провалы лежит на плечах недалёких зрителей.

Об этом репортёру Мэтту Беллони на условиях анонимности недавно сообщил один из высокопоставленных сотрудников студии.

Нам говорят, что проблема непосредственно в фильмах. И к таким выводам прийти очень легко, но всё чаще аудитория (или более политизированная её часть) приравнивает посыл картины к проблеме качества. Эти люди никогда не скажут, что им нравится расширение прав и возможностей женщин в наших фильмах вроде «Марвелов» или последней трилогии «Звёздных войн» с Дэйзи Ридли, зато отметят, что они им не нравятся, потому что «плохие». Получается, чтобы снимать «качественные» фильмы, нужно ставить мужчин на главные роли и создавать проекты, соответствующие гендерным стереотипам. негодующий студийный Аноним

После таких-то откровений дела у студии наверняка пойдут на лад. А то ведь и правда из-за вусмерть политизированных зрителей с отсталыми взглядами Disney никак не донесёт до мира истинные инклюзивные ценности.