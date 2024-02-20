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«Бегущий по лезвию 2099» получил дату старта съёмок и режиссёра драмы «Сёгун»

Источник: Warner Bros.

Новостей о многообещающем сериале по вселенной культового «Бегущего по лезвию» не было с прошлой весны. Можно было бы уже и засомневаться в жизнеспособности проекта, но нет, сериал по-прежнему на плав. Более того, обрёл нового постановщика и даже дату старту съёмок. Итак, первый и второй эпизоды «Бегущего по лезвию 2099» снимет Джонатан ван Тюллекен, постановщик драмы «Сёгун», которая во время промо-кампании не уставала радовать своими атмосферными трейлерами.

На этом посту Ван Тюллекен, кстати, сменил Джeймcа Пoдecву («Игpa пpecтoлoв», «Hacтoящий дeтeктив»), которого назначили режиссёром открывающих эпизодов как раз прошлой весной. Но голливудские забастовки внесли свои печальные коррективы, и из-за конфликта рабочих графиков Подесве пришлось отказаться от работы в проекте.

Съёмки многосерийного проекта по киберпанк-вселенной Ридли Скотта (числится продюсером сериала) для стриминговой платформы Amazon начнутся в апреле и проходить будут не в Белфасте, как планировалось ранее, а в Праге.

Теги
Бегущий по лезвию 2099
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