Появился трейлер корейского сериала «The 8 Show: Выживи и разбогатей» про участников опасного шоу

YouTube-канал Netflix K-Content опубликовал трейлер с английскими субтитрами корейского сериала «The 8 Show: Выживи и разбогатей».

Грядущий проект из восьми эпизодов основан на сериях веб-манхвы (вебтунах) Money Game и Pie Game. Его мировая премьера на Netflix состоится 17 мая. В жанрах шоу на тематических сайтах чаще указывают драму, триллер и комедию (чёрную).

Описание сериала от стримингового сервиса:

Восемь человек участвуют в заманчивом, но опасном шоу, зарабатывая деньги за время, проведённое в таинственном восьмиэтажном здании. Цитата из пресс-релиза

А на стриминговом сервисе Apple TV+ в мае состоится премьера научно-фантастического триллера «Тёмная материя». Он расскажет про физика, который побывает в альтернативных мирах. У сериала есть трейлер.