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Выпущен новый отрывок из анимационной антологии «Звёздные войны: Сказания об Империи»

На YouTube-канале Star Wars появился новый отрывок из анимационной антологии «Звёздные войны: Сказания об Империи». В нём можно увидеть Баррисс Оффи.

«Сказания об Империи» будут антологией в стиле «Сказаний о джедаях», состоящей из шести частей и дебютирующей на стриминговом сервисе Disney+ 4 мая. Уже публиковали трейлер и тизер проекта, а также отрывок из него с Гривусом.

StarWars.com описывал антологию в новости о выходе первого ролика:

Путешествие в страшную Галактическую Империю глазами двух воинов — сестры ночи Морган Элсбет и бывшего джедая Баррисс Оффи. Как и первый сезон про Асоку Тано и графа Дуку, «Сказания об Империи» фокусируются на нерассказанных событиях из жизни главных героев. Трейлер показывает, как юная Морган Элсбет выбирает путь мести в расширяющемся мире Империи, а бывший джедай Баррисс Оффи делает всё возможное, чтобы выжить в стремительно меняющейся галактике. Выбор, который они сделают, определит их судьбы.

Цитата из пресс-релиза

Над проектом работал Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы», «Звёздные войны: Сопротивление», «Звёздные войны: Сказания о джедаях», «Звёздные войны: Бракованная партия», «Мандалорец», «Асока»).

 
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