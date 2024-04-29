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Траун, Гривус, Вейдер и другие в тизере анимационной антологии «Звёздные войны: Сказания об Империи»

На YouTube-канале Star Wars появился тизер анимационной антологии «Звёздные войны: Сказания об Империи». В ролике показывают Трауна, Гривуса, Вейдера и некоторых других персонажей, знакомых поклонникам культового медиафранчайза «Звёздные войны».

Антология в стиле «Сказаний о джедаях» будет состоять из шести частей и дебютирует на стриминговом сервисе Disney+ 4 мая. Уже публиковали трейлер «Сказаний об Империи» и отрывок из них.

StarWars.com описывал грядущий релиз в новости о выходе первого ролика:

Путешествие в страшную Галактическую Империю глазами двух воинов — сестры ночи Морган Элсбет и бывшего джедая Баррисс Оффи. Как и первый сезон про Асоку Тано и графа Дуку, «Сказания об Империи» фокусируются на нерассказанных событиях из жизни главных героев. Трейлер показывает, как юная Морган Элсбет выбирает путь мести в расширяющемся мире Империи, а бывший джедай Баррисс Оффи делает всё возможное, чтобы выжить в стремительно меняющейся галактике. Выбор, который они сделают, определит их судьбы.

Цитата из пресс-релиза

Над проектом работал Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы», «Звёздные войны: Сопротивление», «Звёздные войны: Сказания о джедаях», «Звёздные войны: Бракованная партия», «Мандалорец», «Асока»).

 

А вот мультсериал «Люди Икс '97» обзавёлся финальным трейлером до выхода трёх последних эпизодов его первого сезона.

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Источник фотографий: Depositphotos

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