Роланд Эммерих займётся сериалом о гладиаторских боях

Любитель масштабных зрелищ Роланд Эммерих («День независимости», «Послезавтра»), побывавший на кинофестивале в Шанхае, рассказал о своих телевизионных планах. Режиссёр-сценарист выступит исполнительным продюсером многосерийного проекта «Идущие на смерть» (Those About to Die) по одноимённой книге 1953 года за авторством Дэниела Пратта Мэнникса.

По словам создателей, исторический боевик о жестоком мире римских гладиаторов Вечный город будет показан с невиданной доселе стороны. В центре внимания окажется грязная, беспощадная индустрия развлечений, дающая толпе то, что ей нужно больше всего, — кровавые зрелища.

Сопродюсерами сериала значатся Джанни Нуннари («300 спартанцев», «Александр») и Харальд Клозер («2012»). Китайская компания Er Dong Pictures предположительно поучаствует в финансировании и производстве проекта.