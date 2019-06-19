Шоураннер «Люцифера» назвала количество серий в финальном сезоне

Пару недель назад Netflix сообщил поклонникам «Люцифера» две новости — хорошую и плохую. Потоковый сервис продлил процедурал на пятый сезон, однако он объявлен финальным. Правда, вещатель не сообщил количество эпизодов в заключительной главе. Зрители обратились за информацией к создателям, и сценарист-шоураннер проекта Илди Модрович сообщила: в пятом сезоне будет десять серий, но авторы сделают значимой каждую минуту.

Сериал по одноимённому комиксу Нила Геймана, рассказывает о короле ада Люцифере Морнингстаре (Том Эллис), перебравшемся в Лос-Анджелес, где он прекрасно проводит время, влюбляется в детектива местной полиции и вместе с ней участвует в расследованиях.

В сериале снимаются Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Эйми Гарсиа и другие. Вторым шоураннером проекта значится Джо Хендерсон.