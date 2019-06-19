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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Мистический триллер «Части сердца» с Умой Турман завершился первым сезоном

Потоковый сервис Netflix, продлевающий в среднем 80% своих новичков, отказался возвращаться к стартовавшему в апреле мистическому триллеру «Части сердца», закрыв сериал после первого сезона. Проект не впечатлил критиков, зрители тоже остались к нему равнодушны, что, видимо, и повлияло на окончательное решение.

Главная героиня сверхъестественного триллера — молодая Саша, перенёсшая операцию по пересадке сердца. Однако внезапная и загадочная смерть девушки-донора, чей орган ей достался, не даёт героине покоя. Чем ближе Саша к разгадке тайны странной гибели, тем больше замечает за собой откровенно пугающих черт покойной.

В 10-серийном проекте Ума Турман, Тони Голдуин, Сиван Алира Роуз, Лиллия Рейд, Николас Голицын, Кайанна Симон Симпсон и другие. Создателем и сценаристом проекта является актриса Леа Рэйчел. Шоураннером выступает Акела Купер. Производством занимался Super Emotional и Super Deluxe.

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Части сердца
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