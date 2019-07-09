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Первоисточники: www.comingsoon.netdeadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джордж Мартин пообещал в приквеле «Игры престолов» мамонтов и лютоволков

В недавнем интервью отец вселенной «Песни Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин поделился с изданием Entertainment Weekly кое-какой информацией о многосерийном приквеле, чей пилот под рабочим названием «Кровавая луна» снимается в Северной Ирландии.

По словам писателя, события предыстории разворачиваются за пять тысяч лет до происходящего в «Игре престолов», когда Вестерос делился на множество мелких королевств.

Все знают о Семи Королевствах Вестероса, и во времена Эйгона Завоевателя их действительно было семь. Но прежде было и девять, и двенадцать королевств, а ещё раньше существовало около сотни крохотных королевств. Вот об этом времени и пойдёт речь.

 
Джордж Мартин, хроникёр Вестероса

Мартин также подтвердил присутствие в сюжете Старков, а также лютоволков, мамонтов и, само собой, белых ходоков. Ланнистеры в истории не фигурируют, по крайней мере, поначалу, потому что в те времена их семья ещё не утвердилась в качестве правящего дома, а Утёсом Кастерли владел другой род. В общем-то речь и идёт о полулегендарном доме Кастерли, в чью честь назван замок.

Вдобавок автор отметил, что официальным названием приквела, возможно, станет производное от ранее упомянутого им заголовка «Долгая ночь» (The Long Night). Сериал могут назвать «Самая долгая ночь» (The Longest Night). Актуальная поправка, особенно учитывая, что долгая ночь в «Игре престолов» вряд ли имеет право носить столь громкое название.

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Темы
 
Кровавая луна Игра престолов
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