«Другая жизнь» — тизер космической фантастики с Кэти Сакхофф

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Научно-фантастическая драма «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф в главной роли обзавелась первым тизером, нагнетающим саспенс и атмосферу безысходности. 10-серийный первый сезон выйдет на Netflix 25 июля.

Астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф) возглавляет исследовательскую группу по поиску инопланетян и изучению происхождения загадочного внеземного артефакта. Из-за нависшей над командой смертельной опасности эта миссия грозит гибелью всей команде.

В сериале снимаются Тайлер Хэклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэль Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Создатель сериала Аарон Мартин выступает шоураннером и исполнительным продюсером проекта.