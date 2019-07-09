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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Другая жизнь» — тизер космической фантастики с Кэти Сакхофф

Научно-фантастическая драма «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф в главной роли обзавелась первым тизером, нагнетающим саспенс и атмосферу безысходности. 10-серийный первый сезон выйдет на Netflix 25 июля.

Астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф) возглавляет исследовательскую группу по поиску инопланетян и изучению происхождения загадочного внеземного артефакта. Из-за нависшей над командой смертельной опасности эта миссия грозит гибелью всей команде.

В сериале снимаются Тайлер Хэклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэль Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Создатель сериала Аарон Мартин выступает шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

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