Подростковая драма «Общество» продлена на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix продлил многосерийную драму о подростках-выживанцах «Общество» на второй сезон. Продолжение выйдет в следующем году.

Свободная интерпретация классического романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух» рассказывает о компании подростков из Новой Англии, по возвращении домой обнаруживших, что все взрослые жители таинственным образом исчезли, а выбраться из города невозможно. Пытаясь выяснить, что произошло и куда подевались их родители, подростки столкнутся с ужасающей реальностью, где свобода действий приводит к хаосу. Дабы выжить в этом новом странном обществе, героям придётся своими силами установить в нём порядок.

В сериале снимаются Кэтрин Ньютон, Шон Берди, Наташа Лю Бордиццо, Жак Колимон, Оливия Деджонг, Алекс Фитцалан и Грэйс Виктория Кокс

Сценаристом и шоураннером остаётся Кристофер Кейзер; он же на пару с Марком Уэббом продолжит исполнять обязанности исполнительного продюсера.