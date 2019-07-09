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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд по просмотрам

Стриминговая платформа Netflix сообщает, что к просмотру вышедшего 4 июля третьего сезона «Очень странных дел» за первые четыре дня присоединились рекордные 40,7 млн пользователей сервиса. Из них 18,2 млн зрителей успели посмотреть восьмисерийное продолжение фантастического триллера целиком.

Третий сезон, оказавшийся клюквенной трэш-пародией с обилием самоповторов и бесполезных персонажей, повествует о летних каникулах в Хоукинсе. Городок страдает от очередной выходки монстра с Обратной стороны и поползновений злобных русских.

Сериале братьев Дафферов снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Дакре Монтгомери, Кэри Элвис, Майя Хоук, Джейк Бьюзи и Франческа Реале.

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Очень странные дела
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