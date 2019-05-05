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Первоисточник: georgerrmartin.com Прямая ссылка на новость:
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Три спин-оффа «Игры престолов» находятся в активной разработке — Джордж Мартин гарантирует

Неумолимо приближающийся финал Игры престолов» вынуждает HBO бросать все силы на создание достойного преемника эпической саги (хоть сделать это будет непросто), а значит нужно выжимать максимум из её спин-оффов. Джордж Р. Р. Мартин авторитетно заявил, что три из них не просто живы, но и активно движутся в нужном направлении:

Не верьте всему, что читаете. Информация в интернете может быть крайне ненадёжной. У нас было пять сериалов-преемников «Игры престолов» на HBO (не люблю термин «спин-офф»), и три из них продвигаются вперёд весьма неплохо.

 
Джордж Р. Р. Мартин, мастер художественного свиста

Съёмки одного из них — того, что с Наоми Уоттс в главной роли, и который Мартин, по его собственным словам, не должен называть «Долгой ночью», — начнутся уже в этом году. Его действие развернётся за тысячи лет до событий «Игры престолов» и прольёт свет на происхождение белых ходоков, ужасающие тайны Вестероса и жизнь первых Старков.

Сценарии ещё двух спин-оффов почти готовы. Писатель не раскололся, о чём они будут, однако не удержался и посоветовал искать подсказку в книге «Пламя и кровь» об истории дома Таргариенов.

Заключительный эпизод «Игры престолов» выйдет в эфир 19 мая — запасаемся платочками.

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Игра престолов
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