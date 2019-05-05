 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Приключенческое фэнтези «Виллоу» от Lucasfilm может превратиться в сериал для Disney+ Marvel TV и Hulu готовят сольный сериал про Призрачного гонщика «Звёздные войны: Тест принцессы» — анонс манги о становлении Леи Органы «У войны не женское лицо» — художник «Волчицы и пряностей» рисует манга-адаптацию книги о женщинах на Великой Отечественной войне Видеообзор на игру Days Gone
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новости сериалов — лучшее за неделю
+ Обсудить
Темы
 
Дайджест
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Amazon потратит миллиард на сериал по «Властелину колец»
 
КиноИгры «Tomb Raider: Лара Крофт» — второй трейлер
 
Аниме Лелуш Ламперуж вернётся?
 
Кино «Богемская рапсодия» — тизер
 
Кино «Богемская рапсодия» — первый отрывок
 
Кино «Щелкунчик и Четыре королевства» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Blizzard планирует расширять вселенную OverwatchПервые 18 минут файтинга по мотивам аниме Kill la KillРуководители разработки Anthem, похоже, больше не занимаются игройКоличество разработчиков в Blizzard Entertainment растет, компании не терпится показать фанатам новые проектыВсемирный зал славы видеоигр пополнили пасьянс "Косынка", Mortal Kombat и другие игры

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru