Новости сериалов — лучшее за неделю

Третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» обновил рейтинговый рекорд сериала — серия «Долгая ночь» улучшила результат «Винтерфелла», которому было всего две недели.

Видеоматериалы со съёмок третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов» — создатели и актёры о том, как снималась самая впечатляющая битва в истории телевидения.

Третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» установил рекорд в Twitter — «Долгая ночь» стала самой обсуждаемой серией художественного сериала в истории соцсети.

Ник Пиццолатто дразнит планами на четвёртый сезон «Настоящего детектива» — сценарист и шоураннер криминальной антологии загорелся парочкой «безумных» идей.

«Агенты Щ.И.Т.» — трейлер шестого сезона марвеловского сериала — продолжение супергеройского боевика стартует на следующей неделе.

Эванджелин Лилли расследует космическое убийство в научно-фантастическом сериале «Альбедо» — за сюжет отвечают сценаристы «Хитрого Пита».

Стали известны рабочее название и место съёмок сериала про Кассиана Андора — приквел «Изгоя-один» собираются снимать в Лондоне.