Ник Пиццолатто дразнит планами на четвёртый сезон «Настоящего детектива»

Сценарист, продюсер, а с недавних пор ещё и режиссёр Ник Пиццолатто чувствует себя куда увереннее после завершения третьего сезона «Настоящего детектива». По сравнению с откровенно спорной второй частью третью телеглаву приняли тепло как критики, так и зрители. Немудрено, что Пиццолатто подумывает о четвёртом сезоне, о чём и рассказал в беседе с изданием IndieWire.

У меня есть идея и, как мне кажется, очень мощная. Такого на телевидении ещё не видели. Потом я ещё кое-что придумал и обсудил это с одним актёром. Думаю, для меня это будет самой захватывающей вещью, которую только можно придумать в «Настоящем детективе».

К сожалению, никаких деталей, впрочем, как и имени актёра, создатель криминальной антологии не выдал. Обмолвился только, ещё больше подогревая любопытство, что фанаты остались бы в восторге, но пока не уверен, получится ли провернуть задуманное.

Вообще же Пиццолатто последнее время подумывает частично снять с себя сценарный груз и больше времени уделять продюсированию.

У меня около четырёх идей для различных сериалов, которые я мечтаю воплотить в жизнь. Хотелось бы переключиться на организацию и направление процесса, оставив львиную долю производства другим сценаристам и режиссёрам. Думаю, всегда будут моменты, когда я решу: «Окей, вот тут я должен всё сделать сам, потому что мне это близко и дорого». Но в целом я хотел бы работать именно так. Ник Пиццолатто, генератор мощных идей

Программный президент HBO Кейси Блойс недавно обмолвился, что они ждут не дождутся взглянуть на первые наработки Пиццолатто по продолжению.