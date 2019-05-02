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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Кадры из четвёртого эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

Пока зрители понемногу приходят в себя после событий «Долгой ночи», кабельный канал HBO предлагает полюбоваться свежими снимками из четвёртого эпизода восьмого сезона «Игры престолов».

Фотографии по обыкновению многого не сообщают, и большая часть из семи опубликованных кадров посвящена очевидным мероприятиям, последовавшим прямиком за беспощадной битвой. Вполне возможно, эпизод (или, по крайней мере, половина эпизода) сулит короткую передышку перед очередным витком неизбежных событий в битве за Железный трон.

Четвёртая серия, название которой традиционно для заключительного сезона держится в строгом секрете, выйдет на телеэкраны 5 мая. Режиссёр — Дэвид Наттер, хронометраж — 1 час 18 минут.

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Кадры из сериала «Игра престолов»
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