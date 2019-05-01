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«Рассказ служанки» — трейлер третьего сезона с датой выхода

Третий сезон некогда нашумевшего «Рассказа служанки» обзавёлся официальным трейлером и датой выхода. Сериал-антиутопия про угнетаемых женщин возвращается на потоковый сервис Hulu 5 июня.

Вольная экранизация одноимённого романа Маргарет Этвуд разворачиваются в тоталитарном государстве Гилеад, население коего стремительно редеет из-за катастрофического снижения рождаемости. Оффред (Элизабет Мосс) — одна из немногих, кто в состоянии выносить ребёнка, — направлена в лагерь для служанок, рожающих потомков власть имущим. Оффред не готова смириться с навязанной ей унизительной ролью и намерена выжить наперекор всему, чтобы разыскать отнятую у неё дочь.

В третьем сезоне снимаются Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Кристофер Мелони и Элизабет Ризер.

Шоураннером и главным сценаристом проекта числится Брюс Миллер («Сотня»); он также входит в команду исполнительных продюсеров наравне с Мосс, Уорреном Литтлфилдом («Фарго»), Дэниелом Уилсоном, Фрэнком Сиракузой и Айлин Чайкен.

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Видео Рассказ служанки
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