Команда ветеранов в сборе — постер шестого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шестой сезон «Агентов Щ.И.Т.» разжился официальным постером с портретами всех главных героев сериала. 13-серийное продолжение марвеловского фантастического экшена стартует на телеканале ABC 10 мая.

События свежей телеглавы супергеройского боевика разворачиваются спустя год после произошедшего в конце пятого сезона. Команда героев разбросана по разным уголкам галактики и пытается разобраться в путанице пространственно-временных законов. В продолжении снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Исполнительными продюсерами выступают создатели проекта Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн, а также Джеффри Белл, Джеф Лоэб и Джим Чори.