Третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» обновил рейтинговый рекорд сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Третья серия восьмого сезона «Игры престолов» ожидаемо подняла рейтинговую планку на новую высоту. Эпизод «Долгая ночь» перемахнул через предыдущий рекорд, установленный две недели назад премьерным эпизодом «Винтерфелл».

В течение премьерного показа серия собрала у экранов вторую по численности аудиторию за всю историю сериала — 12,02 млн человек, самую малость не дотянув до вершины, где с результатом 12,07 млн просмотров расположилась финальная серия седьмого сезона «Дракон и волк».

До рекордной отметки «Долгой ночи» помогли добраться повторный показ в тот же вечер и просмотры на стриминговых платформах HBO Go и HBO Now. Благодаря этому сумма просмотров эпизода в первый вечер составила 17,8 млн. На втором месте «Винтерфелл» с 17,4 млн просмотров за вечер.

«Долгая ночь» под режиссурой Мигеля Сапочника оправдывает своё название — среди всех серий третий эпизод восьмого сезона занимает первое место по длительности, его хронометраж составляет 1 час 22 минуты.