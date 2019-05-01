Квентин Тарантино рассказал, как именно «Омерзительная восьмёрка» превратилась в сериал

Режиссёр Квентин Тарантино рассказал в интервью Slashfilm, как именно его вестерн «Омерзительная восьмёрка» превратился в минисериал на потоковом сервисе Netflix:

Netflix обратился к нам с предложением: «Смотрите, если вам это интересно... И если есть дополнительные материалы с желанием собрать это всё так, чтобы получилось три или четыре эпизода, в зависимости от того сколько у вас осталось не вошедших сцен, то мы с удовольствием впишемся». И я подумал, что может выйти действительно занятный эксперимент. Кино ведь уже существует и действительно интересно попробовать использовать всё, что мы наснимали и попытаться использовать сериальный формат.

В итоге Тарантино вместе со своим монтажёром Фредом Раскином добавили около 25 минут и получили 4 эпизода по 50 минут каждый:

Мы не полностью перемонтировали фильм, но изрядно поработали в этом плане. И теперь кино смотрится по другому. Некоторые сцены мало отличаются от оригинала, но ощущается всё иначе. И мне действительно очень понравилось.

Ещё Квентин до сих пор помнит о планах на режиссуру «Звёздного пути»: