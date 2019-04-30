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Showtime продлил финансовую комедию «Чёрный понедельник» на второй сезон

Комедийный сериал «Чёрный понедельник» получил от кабельного канала Showtime продление на второй сезон. Продолжение истории о мире финансовых воротил выйдет на телеэкраны в следующем году.

Сериал рассказывает о событиях накануне печально известного «чёрного понедельника» 19 октября 1987 года — крупнейшего в истории США обвала фондового рынка. История раскроет имена тех, кто виноват в катастрофе. Это рассказ о неудачниках, получивших место в элитном клубе Уолл-стрит и умудрившихся превратить в руины мировую финансовую систему.

В проекте снимаются Дон Чидл, Эндрю Рэннеллс, Реджина Холл, Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт, Юджин Кордеро и другие.

Шоураннерами сериала остаются Дэвид Каспе («Счастливый конец») и Джордан Кэхэн («Девушка моего лучшего друга»). Они также выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом. Производством заведует Sony Pictures TV Studios.

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Чёрный понедельник
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