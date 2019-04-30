Showtime продлил финансовую комедию «Чёрный понедельник» на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Комедийный сериал «Чёрный понедельник» получил от кабельного канала Showtime продление на второй сезон. Продолжение истории о мире финансовых воротил выйдет на телеэкраны в следующем году.

Сериал рассказывает о событиях накануне печально известного «чёрного понедельника» 19 октября 1987 года — крупнейшего в истории США обвала фондового рынка. История раскроет имена тех, кто виноват в катастрофе. Это рассказ о неудачниках, получивших место в элитном клубе Уолл-стрит и умудрившихся превратить в руины мировую финансовую систему.

В проекте снимаются Дон Чидл, Эндрю Рэннеллс, Реджина Холл, Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт, Юджин Кордеро и другие.

Шоураннерами сериала остаются Дэвид Каспе («Счастливый конец») и Джордан Кэхэн («Девушка моего лучшего друга»). Они также выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом. Производством заведует Sony Pictures TV Studios.