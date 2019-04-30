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Видеоматериалы со съёмок третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

Кабельный канал HBO уже по обыкновению дарит возможность всем интересующимся заглянуть за кулисы «Игры престолов». Зрители, успевшие перевести дух после просмотра третьей серии под названием «Долгая ночь», получили отличную возможность своими глазами увидеть, как создавалась самая длительная баталия в истории кино и телевидения. Героическим ночным съёмкам эпизода в Белфасте посвящены два видеоролика.

В традиционном 10-минутном ролике «Внутри эпизода» бессменные шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс рассказывают о конструкции эпизода, отдельных важных сценах и воплощении в жизнь различных творческих решений, принятых на стадии разработки серии:

Второй видеоролик длительностью 40 минут — куда более подробный и насыщенный информацией — можно посмотреть на официальном YouTube-канале сериала.

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Видео Игра престолов
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