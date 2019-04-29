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Звезда «Сорвиголовы» почти стал Капитаном Америка

Оказывается, сыгравший Бенджамина Пойндекстера в третьем сезоне «Сорвиголовы» актёр Уилсон Бетел имел все шансы занять место Криса Эванса в киновселенной Marvel. Актёр участвовал в пробах на роль Капитана Америки и дошёл до финальной их стадии — той самой, где выбор остался между ним и ещё одним, хорошо известным нам парнем.

Бетел признаётся, что это был один из тяжелейших моментов его карьеры, серьёзно выбивший его из колеи — оно и понятно. Однако он это, вроде как, пережил и в конечном счёте всё же примерил костюмчик, хоть и ненадолго:

Я искренне верю, что всё происходит так, как должно… Жизнь, хоть и не поставила меня во главе Мстителей, всё же была действительно щедра ко мне и наградила другими способами. Так что я не могу тратить время на сожаления.

Впервые актёр рассказал об этом ещё осенью прошлого года, однако премьера «Мстителей: Финала», по-видимому, вновь навеяла воспоминания. Бетел разметил твит с собой в образе Стива Роджерса, сопроводив его рыдающими смайликами и заверениями о том, что пережил ту ситуацию (заметно):

Остаётся только посочувствовать парню и пожелать ему как минимум четвёртого сезона «Сорвиголовы».

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Мстители: Финал
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