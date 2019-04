Звезда «Сорвиголовы» почти стал Капитаном Америка

Оказывается, сыгравший Бенджамина Пойндекстера в третьем сезоне «Сорвиголовы» актёр Уилсон Бетел имел все шансы занять место Криса Эванса в киновселенной Marvel. Актёр участвовал в пробах на роль Капитана Америки и дошёл до финальной их стадии — той самой, где выбор остался между ним и ещё одним, хорошо известным нам парнем.

Бетел признаётся, что это был один из тяжелейших моментов его карьеры, серьёзно выбивший его из колеи — оно и понятно. Однако он это, вроде как, пережил и в конечном счёте всё же примерил костюмчик, хоть и ненадолго:

Впервые актёр рассказал об этом ещё осенью прошлого года, однако премьера «Мстителей: Финала», по-видимому, вновь навеяла воспоминания. Бетел разметил твит с собой в образе Стива Роджерса, сопроводив его рыдающими смайликами и заверениями о том, что пережил ту ситуацию (заметно):

#TBT to that one time when—well, whatever...



It was a long time ago.



And I’m good now. Great even. Super f#%*ing duper. I don’t dress my dog up as Thanos & chase him around the house or anything. Nope. TOTALLY over it...



pic.twitter.com/IQ3JhFQBlQ