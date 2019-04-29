 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«У войны не женское лицо» — художник «Волчицы и пряностей» рисует манга-адаптацию книги о женщинах на Великой Отечественной войне Новости аниме — лучшее за неделю «Звёздный путь» дошёл до Nickelodeon: в производство запущен новый мультсериал Лучшие новости ретро-игр за 11 февраля — 21 апреля Новости аниме — лучшее за неделю
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Общество» — расширенный трейлер драмы о воюющих между собой подростках

Подростковая драма о выживании «Общество», вдохновлённая классическим романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух», обзавелась вторым, расширенным трейлером. 10-серийный первый сезон под режиссурой Марка Уэбба («Новый Человек-паук») выйдет на Netflix 10 мая.

Компания отпрысков состоятельных семейств из Новой Англии возвращается домой и обнаруживает, что все взрослые жители таинственным образом испарились, а выбраться из города невозможно. Пытаясь выяснить, что произошло и куда подевались их родители, подростки столкнутся с ужасающей реальностью, где свобода действий приводит к хаосу. Дабы выжить в этом новом странном обществе, героям придётся своими силами установить в нём порядок.

В сериале снимаются Кэтрин Ньютон, Рэйчел Келлер, Кристин Фросет, Гидеон Адлон, Оливия Деджонг, Алекс Фитцалан, Жак Колимон, Хосе Джулиан, Наташа Лю Бордиццо и другие. Сценаристом и шоураннером выступает Кристофер Кейзер; он же наряду с Уэббом является исполнительным продюсером проекта.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Общество
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Пилоты сезона. Канал Fox
 
Netflix подружился с «Последним королевством»
 
Звёзды «Легиона» и «Большой маленькой лжи» возглавили актёрский состав очередной вариации «Повелителя мух»

Тоже интересно

 
Кино «Чёрная вода» — трейлер нового фильма Романа Каримова
 
Кино «Человек-муравей и Оса» — второй трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 288: Бомбёжка акулами
 
Телеовощи. Выпуск 192: Супергейская сила
 
Кино «Чудо-женщина» — третий трейлер
 
Кино Подкаст на колёсах. «Kingsman: Золотое кольцо»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Microsoft анонсировала майскую подборку игр для подписчиков Xbox Live GoldИнсайдер показал Джима Керри в роли Доктора Эггмана, первый трейлер фильма про Соника ожидается совсем скороКрис Авеллон высказался о работе с Respawn над Star Wars Jedi: Fallen OrderВ Aion появился новый классПоклонники продолжают улучшать культовый хоррор Silent Hill 2 с помощью модификаций
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru