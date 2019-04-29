«Общество» — расширенный трейлер драмы о воюющих между собой подростках

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Подростковая драма о выживании «Общество», вдохновлённая классическим романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух», обзавелась вторым, расширенным трейлером. 10-серийный первый сезон под режиссурой Марка Уэбба («Новый Человек-паук») выйдет на Netflix 10 мая.

Компания отпрысков состоятельных семейств из Новой Англии возвращается домой и обнаруживает, что все взрослые жители таинственным образом испарились, а выбраться из города невозможно. Пытаясь выяснить, что произошло и куда подевались их родители, подростки столкнутся с ужасающей реальностью, где свобода действий приводит к хаосу. Дабы выжить в этом новом странном обществе, героям придётся своими силами установить в нём порядок.

В сериале снимаются Кэтрин Ньютон, Рэйчел Келлер, Кристин Фросет, Гидеон Адлон, Оливия Деджонг, Алекс Фитцалан, Жак Колимон, Хосе Джулиан, Наташа Лю Бордиццо и другие. Сценаристом и шоураннером выступает Кристофер Кейзер; он же наряду с Уэббом является исполнительным продюсером проекта.