«Сумеречная зона» получила продление на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис CBS All Access продлил на второй сезон «Сумеречную зону». Возрождённая Джорданом Пилом («Прочь», «Мы») в соответствии с современными веяниями жанрово разнообразная культовая антология вернётся на экраны в следующем году.

В первом сезоне снялись Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Крис О’Дауд, Сет Роген, Эллисон Толман, Грег Киннир, Деванда Уайз, Джессика Уильямс, Таисса Фармига, Ри Сихорн, Стивен Ян, Джейкоб Тремблей и другие.

Исполнительными продюсерами сериала наравне с Пилом числятся Марко Рамирес («Сорвиголова»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис»), Вин Розенфельд («Чёрный клановец») и Одри Чон. Производством занимаются CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.