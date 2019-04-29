Элайджу Вуда впечатлила щедрость Amazon, взявшегося за сериал по «Властелину колец»

Кинотрилогия Питера Джексона «Властелин колец» давным-давно обзавелась статусом культовой и многими поклонниками почитается наравне с нетленным литературным первоисточником. Возможно, не все знают, но изначально к проекту экранизации многие относились с изрядной долей настороженности, а в успех верили разве что те, кто взялись за титанически труд по перенесению фэнтези-эпопеи на большие экраны. Нынче же за возможность приобщиться к миру Дж. Р. Р. Толкина Amazon безропотно выложил $ 1 млрд. Это и поразило исполнителя одной из главных ролей кинотрилогии Элайджу Вуда, чем он поделился в недавней беседе с изданием IndieWire.

Звучит безумно. В те времена такого не случилось бы, владельцы прав на труды Толкина понятия не имели, чем обладают, зато понимают сейчас. Теперь они точно знают, насколько прибыльно то, чем они владеют.

И всё это в немалой степени благодаря фильмам, которые в своё время снимались в довольно уединённой обстановке с относительно скромным бюджетом: $ 281 млн на три части. В итоге все три фильма собрали в мировом прокате $ 2,92 млрд и искупались в «Оскарах».

Самое удивительное, что в своё время «Властелин колец» представлялся таким себе независимым кино, снимаемым студией New Line Cinema где-то на задворках, в Новой Зеландии. Если бы его взялись снимать сейчас, всё было бы совершенно иначе, с куда большим размахом и мощностями. Это не значит, что фильмы утратили бы душу. Просто с таким масштабом сохранить её куда сложнее.

Не то чтобы Вуд вообще не верит в современное крупное кино.

Разумеется, в некоторых марвеловских фильмах ощущается душа, но, не знаю, франчайзы — штука непростая. Сложно создать конфетку, которая собирает громадную кассу и при этом обладает художественной ценностью.

Впрочем, невзирая на очевидную амбициозность проекта Amazon, Вуд заинтригован и с удовольствием посмотрит на результат.

Мы же пока не знаем, что выйдет, а ведь может получиться что-нибудь действительно классное. Возможно, они немножко поснимают в Новой Зеландии для визуальной преемственности. Кто знает? «Властелин колец» ощущался как кино, создаваемое небольшой кустарной студией без опыта работы с проектами такого масштаба. Тут ничего предугадать нельзя. Но я собираюсь посмотреть. Мне любопытно. мудрый хоббит Элайджа Вуд

По неподтверждённым данным, первый сезон многосерийной истории по бессмертной вселенной Толкина зрители увидят не раньше 2021 года.