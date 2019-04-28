Секс-работники и БДСМ-сообщество заклеймили свежий сериал Netflix «Связь»

Уж сколько всякого наслушались в последнее время кино- и сериалоделы, актёры и продюсеры о своей некомпетентности в отображении тех или иных персонажей отдельного гендера, расы и сексуальных девиаций. Всё это время секс-работники скромно топтались в стороне за неимением достаточно удобного объекта, на который можно выплеснуть своё негодование. Но Netflix всё исправил, выпустив 24 апреля первый сезон драмеди «Связь» (Bonding).

Если кратко, это история о том, как нью-йоркская студентка-выпускница Тифф, подрабатывающая доминатрикс по прозвищу Госпожа Мэй, предлагает своему другу-гею Питу стать её ассистентом. Сюжет, между прочим, частично основан на реальном жизненном опыте создателя сериала Райтора Дойла, в студенчестве от безденежья ассистировавшего своей подруге-доминатрикс.

Сериал сделал больно сообществу БДСМщиков и работников секс-индустрии — всего через пару дней после премьеры послышались первые возгласы негодования из их стана. Где же на этот раз опростоволосились нерадивые сериальщики? Претензии Дойлу адресовали прямиком в «Инстаграмме».

Я понимаю, что сериал лишь частично основан на реальном опыте, но это выставляет актёров в дурном свете, стигматизирует профессиональных доминантов. Может, стоит пообщаться с профессиональными женщинами-доминатрикс, чтобы более точно отображать сообщество? Неточности питают предубеждение по отношению к БДСМ и выставляют в неверном свете жизнь доминатрикс. Почему она стерва 24 часа в сутки? Почему носит корсет не по размеру? Почему не проверяет своих клиентов? Почему её подчинённый настолько проблемный и навязчивый? Где договорённости и согласие? Бросьте, даже история по мотивам должна лучше представлять БДСМ-культуру. обеспокоенная доминатрикс с просторов сети

Вторая умелица в сфере чувственных утех отбросила необходимость подбирать выражения.

Не беритесь за комедию такого толка, если у вас нет консультирующих секс-работников. Ни один секс-работник не написал бы такую комедию. Хотите смешную комедию? Наймите команду секс-работников, чтобы они записали всё то дерьмо, что обсуждают в стрип-клубах. Секс-работники охрененно смешные. Ни к чему отказываться включать их в работу, если хотите написать грёбаную комедию. охрененно смешная доминатрикс Джессика Николь Смит

В общем, подобные нелестные отзывы — свидетельство того, что работницы БДСМ-фронта не оценили желание автора, по его словам, «исследовать мир [БДСМ], а не эксплуатировать его». Увещевания в том, что Дойл сознательно ушёл от буквальной экранизации своего жизненного опыта, дамы также сочли неубедительными. В «Твиттере» недовольные секс-работницы уведомили, что не являются целевой аудиторией проекта, который создаёт БДСМщикам плохую репутацию, нереалистичен, отличается дурновкусием и т. д.

Отважитесь смотреть сериал — имейте в виду, он не рекомендован к просмотру строгими профессионалами секс-индустрии.