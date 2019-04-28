Новые сериалы 29 апреля — 5 мая

Впереди неделя телевизионного затишья, если не считать возвращения в эфир пары сериалов от телеканала The CW и премьеры на Netflix многосерийной чёрной комедии «Мёртв для меня» с Кристин Эпплгейт и Линдой Карделлини.
Понедельник, 29 апреля
боевик, драма, фэнтези
В ролях Кэтрин Макнамара, Доминик Шервуд, Альберто Розенде, Мэттью Даддарио, Гарри Шам-младший, Айзая Мустафа
Создатель Эд Дектер, Кассандра Клэр
Двадцатая серия City of Glass станет заключительной для третьего сезона и сериала.
Вторник, 30 апреля
драма, фантастика
В ролях Элиза Тейлор, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Мария Авгеропулос, Боб Морли, Кристофер Ларкин
Создатель Джейсон Ротенберг
В центре сюжета находится сотня несовершеннолетних правонарушителей, которые попадают на планету Земля спустя 97 лет после апокалипсиса. На протяжении всего сериала они пытаются выжить.
Среда, 1 мая
детектив, драма
В ролях Джои Кинг, Патриция Аркетт, Анна-София Робб, Хлоя Севиньи, Келам Уорти, Стив Култер
Создатель Ник Антоска, Мишель Дин
Первый сезон криминальной антологии завершится восьмой серией под названием Free. Потоковый сервис Hulu пока не объявлял, как собирается поступить с проектом в будущем.
Четверг, 2 мая
детектив, фантастика
В ролях Роуз Макивер, Малкольм Гудвин, Рахул Коли, Роберт Бакли, Дэвид Андерс, Алекс Паунович
Создатель Роб Томас, Дайан Руджеро
Мистическая криминальная драма рассказывает о судьбе студентки-медика по имени Лив, которая превратилась в зомби. По окончании учёбы она устраивается судмедэкспертом в коронерскую службу с целью иметь легальный доступ к мозгами умерших. Ими она вынуждена питаться, дабы окончательно не сделаться ходячим трупом. Однако героиня начинает замечать, что съедая чужой мозг, невольно присваивает себе память погибшего человека.
Пятница, 3 мая
комедия
В ролях Кристинв Эпплгейт, Линда Карделлини, Джеймс Марсден, Эдвард Эснер, Брендон Скотт, Макс Дженкинс
Создатель Лиз Фельдман
В центре истории — скорбящая и язвительная вдова Джен и свободолюбивая оптимистка Джуди, которая тоже недавно пережила тяжёлую утрату. Невзирая на разность характеров, главные героини становятся сёстрами по несчастью, и Джуди отчаянно пытается защитить Джен от шокирующей правды, которая может навсегда разрушить её жизнь.