Новые сериалы 29 апреля — 5 мая

Сезон 5

The CW

Мистическая криминальная драма рассказывает о судьбе студентки-медика по имени Лив, которая превратилась в зомби. По окончании учёбы она устраивается судмедэкспертом в коронерскую службу с целью иметь легальный доступ к мозгами умерших. Ими она вынуждена питаться, дабы окончательно не сделаться ходячим трупом. Однако героиня начинает замечать, что съедая чужой мозг, невольно присваивает себе память погибшего человека.