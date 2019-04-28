Новости сериалов — лучшее за неделю

«Болотная тварь» — жуткий тизер-трейлер с кадрами из сериала — потоковый сервис DC Universe готовит для зрителей фантастический хоррор.

HBO напоминает, что есть сериалы и помимо «Игры престолов» — кабельный канал выпустил сборный трейлер грядущих проектов

«Люцифер» — трейлер четвёртого сезона спасённого процедурала — мистер Морнингстар и компания возвращаются на экраны 8 мая.

Шоураннер «Звёздного пути: Дискавери» не исключает появления спин-оффа про капитана Пайка и его команду — Алекс Куртцман заявил, что с удовольствием поработал бы с командой «Энтерпрайза» снова.

Возвращение «Сорвиголовы», «Карателя» и остальных Защитников займёт куда больше двух лет — условия контракта Marvel и Netflix настолько суровы.

Netflix оставил «Диету из Санта-Клариты» без четвёртого сезона — зомби-комедия с Дрю Бэрримор и Тимоти Олифантом не смогла пройти строгий отбор на окупаемость.

Первый трейлер телефильма «Дедвуд» — почти все в сборе — полнометражный финал криминальной драмы выйдет на HBO 31 мая.

Бронн из «Игры престолов» получил место в экранизации «Тёмной башни» Стивена Кинга — актёр не раскрыл имени героя, но заявил, что сыграет ковбоя.

«Сотня» вошла в четвёрку продлённых каналом The CW сериалов — щедрость телевещателя, по обыкновению, не знает границ.