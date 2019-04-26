Первый трейлер телефильма «Дедвуд» — почти все в сборе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Долгожданная для всех поклонников одноимённого сериала криминальная драма «Дедвуд» наконец обзавелась полноценным трейлером. Вот что бывает, когда встречаются старые знакомые спустя 10 лет:

К своим ролям вернутся Иэн Макшейн, Тимоти Олифант, Джеральд Макрэйни, Пола Малкомсон, Молли Паркер, Ким Диккенс, Анна Ганн, Джон Хоукс, Робин Вайгерт, Дэйтон Калли, Брэд Дуриф и Уильям Сандерсон. А вот почившего двумя годами ранее Пауэрса Бута мы, к сожалению, не увидим.

Срежиссировал картину Даниэль Минахан («Игра престолов»), сценарий написал шоураннер проекта Дэвид Милч совместно с Ником Пиццолатто («Настоящий детектив»).

Фильм выйдет на телеканале HBO 31 мая.