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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Первый трейлер телефильма «Дедвуд» — почти все в сборе

Долгожданная для всех поклонников одноимённого сериала криминальная драма «Дедвуд» наконец обзавелась полноценным трейлером. Вот что бывает, когда встречаются старые знакомые спустя 10 лет:

К своим ролям вернутся Иэн Макшейн, Тимоти Олифант, Джеральд Макрэйни, Пола Малкомсон, Молли Паркер, Ким Диккенс, Анна Ганн, Джон Хоукс, Робин Вайгерт, Дэйтон Калли, Брэд Дуриф и Уильям Сандерсон. А вот почившего двумя годами ранее Пауэрса Бута мы, к сожалению, не увидим.

Срежиссировал картину Даниэль Минахан («Игра престолов»), сценарий написал шоураннер проекта Дэвид Милч совместно с Ником Пиццолатто («Настоящий детектив»).

Фильм выйдет на телеканале HBO 31 мая.

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