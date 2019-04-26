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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов» — комментарии по телу от Мэйси Уильямс

Вторая серия восьмого сезона «Игры престолов» не на шутку взбудоражила мировую интернет-общественность. Настолько, что, даже не дождавшись её завершения, все по понятным причинам ломанулись гуглить возраст Мэйси Уильямс. К счастью для HBO и сама актриса, и её персонаж оказались вполне совершеннолетними. Однако многие продолжали негодовать, мол, как можно показывать зрителям такое, когда Арья буквально выросла на наших глазах.

Но, разумеется, нашлись и те, кого поступок героини необычайно вдохновил — ведь она сильная и независимая взрослая женщина и вольна распоряжаться своим телом так, как ей вздумается. А главное, они с Джендри даже не родственники!

Не осталась в стороне от обсуждения и сама актриса:

Если вам было некомфортно, просто знайте, что моя мама, отчим, двое сестёр и четверо братьев, скорее всего, тоже это видели.

Однако она понимает, что это было необходимо, чтобы «очеловечить» Арью, ведь раньше она держалась в стороне от таких отношений и вообще какого-либо проявления эмоций.

«Игра престолов» — комментарии по телу от Мэйси Уильямс

Кроме того, создатели постарались создать для неё максимально комфортные условия и позволили самой решать, как много она хочет показать — потому-то всё вышло даже чересчур целомудренно. Но неловкости всё же избежать не удалось:

Все были очень уважительны. Никто не хотел, чтобы я чувствовала себя некомфортно, из-за чего мне было ещё более некомфортно. Никто не хотел смотреть туда, куда не следует, что заставляло меня думать, что это [то, что они видят] ужасно.

 
Мэйси Уильямс, не мальчик

Вторит ей и ещё один непосредственный участник процесса — Джозеф Демпси, для которого опыт тоже выдался весьма непростым:

Очевидно, это было слегка странно для меня, потому что я знаю Мэйси с 11 лет. С другой стороны, я не хочу относиться к ней по-отечески, потому что она взрослая 20-летняя женщина. Так что мы просто отлично повеселились.

 
Джозеф Демпси, горячий кузнец

К слову, сам HBO тоже решил посмеяться над ситуацией, разместив твит о том, что именно уважающий себя вестеросец должен сделать до совершеннолетия:

К 18 годам в Вестеросе ты должен:

  • завести домашнего питомца;
  • съехать от родителей;
  • много путешествовать;
  • составить список жертв;
  • притвориться лицом противоположного пола, чтобы не попасться;
  • на время ослепнуть;
  • вычеркнуть как минимум троих из списка жертв.
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