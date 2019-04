«Игра престолов» — комментарии по телу от Мэйси Уильямс

Вторая серия восьмого сезона «Игры престолов» не на шутку взбудоражила мировую интернет-общественность. Настолько, что, даже не дождавшись её завершения, все по понятным причинам ломанулись гуглить возраст Мэйси Уильямс. К счастью для HBO и сама актриса, и её персонаж оказались вполне совершеннолетними. Однако многие продолжали негодовать, мол, как можно показывать зрителям такое, когда Арья буквально выросла на наших глазах.

Но, разумеется, нашлись и те, кого поступок героини необычайно вдохновил — ведь она сильная и независимая взрослая женщина и вольна распоряжаться своим телом так, как ей вздумается. А главное, они с Джендри даже не родственники!

Не осталась в стороне от обсуждения и сама актриса:

Однако она понимает, что это было необходимо, чтобы «очеловечить» Арью, ведь раньше она держалась в стороне от таких отношений и вообще какого-либо проявления эмоций.

Кроме того, создатели постарались создать для неё максимально комфортные условия и позволили самой решать, как много она хочет показать — потому-то всё вышло даже чересчур целомудренно. Но неловкости всё же избежать не удалось:

Вторит ей и ещё один непосредственный участник процесса — Джозеф Демпси, для которого опыт тоже выдался весьма непростым:

К слову, сам HBO тоже решил посмеяться над ситуацией, разместив твит о том, что именно уважающий себя вестеросец должен сделать до совершеннолетия:

By age 18 in Westeros you should have:



- Had a pet.

- Moved out on your own.

- Travelled extensively.

- Had a kill list.

- Pretended to be the opposite sex to evade capture.

- Been blind for a while.

- Ticked at least three people off of your kill list.