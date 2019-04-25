«Люцифер» — трейлер четвёртого сезона спасённого процедурала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер четвёртого сезона «Люцифера», который старается не отказывать себе ни в чём. 10-серийное продолжение мистического процедурала выйдет целиком 8 мая.

В четвёртом сезоне помимо уже обычных расследований мистеру Морнингстару придётся иметь дело с женщиной из его прошлого — соблазнительной Евой, строящей из себя простушку, каковой на самом деле не является.

В сериале по одноимённому комиксу Нила Геймана снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Эйми Гарсиа. Шоураннерами числятся Илди Модрович и Джо Хендерсон. Производство курируют Warner Bros. Television и Jerry Bruckheimer Television.