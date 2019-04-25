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«Люцифер» — трейлер четвёртого сезона спасённого процедурала

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер четвёртого сезона «Люцифера», который старается не отказывать себе ни в чём. 10-серийное продолжение мистического процедурала выйдет целиком 8 мая.

В четвёртом сезоне помимо уже обычных расследований мистеру Морнингстару придётся иметь дело с женщиной из его прошлого — соблазнительной Евой, строящей из себя простушку, каковой на самом деле не является.

В сериале по одноимённому комиксу Нила Геймана снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Эйми Гарсиа. Шоураннерами числятся Илди Модрович и Джо Хендерсон. Производство курируют Warner Bros. Television и Jerry Bruckheimer Television.

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Видео Люцифер
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