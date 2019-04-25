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Первоисточник: www.animationmagazine.net Прямая ссылка на новость:
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«Звёздный путь» дошёл до Nickelodeon

У далёкой-далёкой галактики целая охапка анимационных проектов; последний рубеж готовит свой ответ. Первая попытка — «Звёздный путь: Анимационный сериал» — была предпринята ещё в 1973 году, она стала прямым сиквелом оригинального сериала и рассказывала о новых приключениях старого экипажа звездолёта «Энтерпрайз». Свежий проект пойдёт другим путём: расскажет про подростков-бунтарей, которые находят заброшенный корабль Звёздного флота и отправляются на поиски приключений, спасения и смысла жизни.

За создание пока безымянного CG-сериала ответственны Кевин и Дэн Хейгмены («Лего. Фильм», «Лего Ниндзяго Фильм», «Охотники на троллей»). В исполнительных продюсерах помимо них числятся Алекс Куртцман, Хезер Кадин, Род Родденберри, Тревор Рот — команда «Звёздного пути: Дискавери». Премьера состоится на канале Nickelodeon.

Но это ещё не всё: также вселенную франчайза пополнит другой мультсериал — «Звёздный путь: Нижние палубы», который сосредоточится на команде поддержки какого-то малоизвестного корабля Звёздного флота. Комедию для взрослых разрабатывает Майк Макмэхан («Рик и Морти»).

Плюс готовятся пара игровых сериалов. Для фанатов «Дискавери» — его спин-офф «Звёздный путь: Секция 31» с Мишель Йео. Для ностальгирующих олдфагов — ещё не обзаведшаяся названием новинка с Патриком Стюартом, который вернётся к своей иконической роли капитана Жан-Люка Пикара из «Звёздного пути: Следующего поколения». Космическая гонка вышла на новый виток.

Nickelodeon тоже даром времени даром не теряет и в придачу к космическим приключениям подростков стряпает спин-офф «Губки Боба», возрождение «Ох уж эти детки!», а заодно «Лего Сити» по Lego и «Волшебный парк Джун» по полнометражному «Волшебному парку Джун».

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Темы
 
Звёздный путь: Дискавери Звёздный путь: Нижние палубы
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