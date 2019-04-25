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Кадры из третьего эпизода восьмого сезона «Игра престолов»

Для изощрённых мазохистов, успевших как следует всплакнуть над многочисленными трогательными сценами в родовом замке Старков, кабельный канал HBO приготовил очередной повод поволноваться и опубликовал пачку свежих кадров из третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов».

Снимки почти наверняка усилят и без того повышенную тревогу у всех, прикипевших сердцем к тем или иным героям повествования, потому как у большинства запечатлённых на фотографиях на лицах читается откровенный страх.

Битва за Винтерфелл, намеченная на 28 апреля, сулит гибель не только отдельным персонажам, но и миллионам зрительских нервных клеток.

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Кадры из сериала «Игра престолов»
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