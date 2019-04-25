Кадры из третьего эпизода восьмого сезона «Игра престолов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Для изощрённых мазохистов, успевших как следует всплакнуть над многочисленными трогательными сценами в родовом замке Старков, кабельный канал HBO приготовил очередной повод поволноваться и опубликовал пачку свежих кадров из третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов».

Снимки почти наверняка усилят и без того повышенную тревогу у всех, прикипевших сердцем к тем или иным героям повествования, потому как у большинства запечатлённых на фотографиях на лицах читается откровенный страх.

Битва за Винтерфелл, намеченная на 28 апреля, сулит гибель не только отдельным персонажам, но и миллионам зрительских нервных клеток.