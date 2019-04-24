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Первоисточник: www.esquire.com Прямая ссылка на новость:
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Подрик из «Игры престолов» постоянно подвергается домогательствам из-за сериала

Столь эпический сериал, как «Игра престолов», неизбежно оказывает огромное влияние на всех причастных к его созданию лиц. Вот и жизнь Дэниэла Портмана, исполнителя роли Подрика Пейна, уже никогда не будет прежней — она поделилась на «до» и «после» той сцены со шлюхами.

Подрик не раз демонстрировал свою преданность и даже спас жизнь младшему Ланнистеру в битве при Черноводной. Но определяющим для него стал совершенно другой момент, влюбивший в него, как выяснилось, миллионы зрителей. В третьей серии третьего сезона в награду за спасение жизни Тирион отправил чистому и невинному юноше трёх жриц любви, которые по завершении всего действа даже отказались брать с него деньги. С тех пор о невероятной мужской силе Подрика складывают легенды, фанаты пишут целые эссе, пытаясь разгадать, в чём его секрет, а на просторах интернета к нему прочно прилипли прозвища Sex God Pod и Podrick The Magic-Dicked Teen.

Подрик из «Игры престолов» постоянно подвергается домогательствам из-за сериала

По понятным причинам, «жеребец» Подрик пришёлся как нельзя кстати помешанному на членах сериалу, вынудив создателей прописать для него бОльшую роль. Сейчас Портману 27 лет, и он уже привык отвечать на расспросы случайных прохожих о его пенисе:

Мне было 20, когда всё это случилось, так что я был словно ребёнок в конфетной лавке. Если ты скажешь 20-летнему актёру, что он внезапно стал казановой, люди по всему миру начнут интересоваться, так ли это на самом деле. Я бы соврал, если бы сказал, что это не было забавно.

Но бывали и моменты, когда фанаты явно пересекали черту — оказывается, некоторые особо напористые и не в меру любопытные женщины в возрасте неоднократно публично общупывали парня ниже пояса:

Что я мог сделать? Очевидно, лишь попросить их перестать. Ты думаешь, что в определённом возрасте люди должны быть способны отличить выдумку от реальности. Я не хочу называть это издержками профессии, но люди определённо чокнулись по этому поводу. И это не круто.

 
Дэниэл Портман, секс-гигант и невинная жертва насилия

Но при всём этом, он понимает, как сильно ему повезло, ведь его персонажу хотя бы ничего не отрезали — а парень-то, оказывается, тот ещё шутник. Скрестим за него пальцы в битве за Винтерфелл.

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Игра престолов
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