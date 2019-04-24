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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Гравити Фолз» работают над мультсериалом для Netflix

Потоковый сервис Netflix одобрил производство 20-серийного первого сезона анимационного сериала для взрослых Inside Job от Сион Такеути — сосценариста поп-культурного хита «Гравити Фолз», чей создатель Алекс Хирш числится исполнительным продюсером проекта.

Мультсериал представляет собой производственную комедию, повествующую о буднях теневого правительства в мире, где любая конспиративная теория — от иллюминатов до рептилоидов — правда. Главной героине выпала нелёгкая задача сохранять в тайне от несведущих творящийся на работе бардак.

Такеути выступает шоураннером и входит в команду исполнительных продюсеров проекта, который продюсирует собственная анимационная студия стримингового гиганта Netflix Animation, открывшаяся в прошлом году в Голливуде.

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