«Digital Доктор» — трейлер первого российского интерактивного сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Студия «Дикий Digital» выпустила первый в России интерактивный сериал «Digital Доктор» по собственному одноимённому комиксу, презентованному в прошлом году на Comic Con Russia. Главные роли сыграли Данила Якушев и Юлия Франц, а срежиссировал проект Виктор Кравченко.

Фантастический триллер расскажет о городе, жители которого начинают страдать от различных цифровых болезней, например, AR-вируса, в результате заражения которым к лицу человека прилипает Instargam-маска. Вылечить и спасти всех призван некий Доктор, а зрители смогут всячески ему помогать и, соответственно, влиять на развитие сюжета.

Премьера случится уже завтра на официальном сайте, а пока можно оценить трейлер: