 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Авторы «Гравити Фолз» работают над мультсериалом для Netflix Новости игр — лучшее за неделю Шоураннер «Звёздного пути: Дискавери» не исключает появления спин-оффа про капитана Пайка и его команду Лучшие новости ретро-игр за 11 февраля — 21 апреля Новости аниме — лучшее за неделю
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: daily.afisha.ru Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Digital Доктор» — трейлер первого российского интерактивного сериала

Студия «Дикий Digital» выпустила первый в России интерактивный сериал «Digital Доктор» по собственному одноимённому комиксу, презентованному в прошлом году на Comic Con Russia. Главные роли сыграли Данила Якушев и Юлия Франц, а срежиссировал проект Виктор Кравченко.

Фантастический триллер расскажет о городе, жители которого начинают страдать от различных цифровых болезней, например, AR-вируса, в результате заражения которым к лицу человека прилипает Instargam-маска. Вылечить и спасти всех призван некий Доктор, а зрители смогут всячески ему помогать и, соответственно, влиять на развитие сюжета.

Премьера случится уже завтра на официальном сайте, а пока можно оценить трейлер:

3 Обсудить
Темы
 
Видео Digital Доктор
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Digital Доктор» — трейлер первого российского интерактивного сериала

Тоже интересно

 
Кино Кадр из фильма «Лига справедливости» и порноусы Супермена
 
Кино «Капитан Марвел» — новый трейлер с космическим экшеном и котиком
 
Аниме Новый мультфильм Макото Синкая «Твоё имя» творит чудеса в японском прокате
 
Игры Red Dead Redemption 2 — трейлер
 
«Люк Кейдж» — трейлер
 
Кино Тремя фильмами киновселенная Marvel заработала почти четыре миллиарда
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Опубликован полный список лучших игр за последние 30 лет по версии читателей FamitsuPersona 5: The Royal - первый трейлер, подробности и скриншоты нового проекта AtlusПикачу стал "Настоящим Детективом" - фанаты создали потрясающую пародию на знаменитый сериал HBOВерный друг байкера - Sony Bend выпустила видео, посвященное мотоциклу Дикона в Days GoneНикакой крови, гаремных интрижек и многого другого - в Китае придумали новые ограничения для видеоигр
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru