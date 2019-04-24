«Уловка-22» — трейлер военной трагикомедии с Джорджем Клуни и Хью Лори

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер мини-сериала «Уловка-22». Премьерная дата уже известна — экранизация одноимённого сатирического романа Джозефа Хеллера выйдет 17 мая.

Действие шестисерийной трагикомедии разворачивается в годы Второй мировой войны. Служащий авиаполка ВВС США капитан Йоссариан отчаянно рвётся домой, но командование всячески препятствует возвращению на родину. Попытки Йоссариана симулировать болезни и сумасшествие, дабы оказаться подальше от войны, превращают действие в построенный на парадоксах фарс.

В проекте задействованы Кристофер Эбботт, Джордж Клуни, Хью Лори, Кайл Чендлер, Джанкарло Джаннини, Дэниел Дэвид Стюарт и другие.

Мини-сериал срежиссировали Клуни, Грант Хеслов и Эллен Кёрас («Легион», «Озарк») по сценарию Люка Дэвиса («Лев») и Дэвида Мишо («По волчьим законам»). Все пятеро входят в команду исполнительных продюсеров наравне с Ричардом Брауном и Стивом Голином. За производство отвечают Anonymous Content и Paramount Television.