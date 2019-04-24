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Кифер Сазерленд резюмирует события «Последнего кандидата» в ролике с датой выхода третьего сезона

Потоковый сервис Netflix выкатил ролик с кратким пересказом событий из двух предыдущих сезонов «Последнего кандидата». Рассказчиком выступает исполнитель главной роли Кифер Сзерленд. Премьера 10-серийного третьего сезона политической драмы состоится 7 июня.

Это необычная история об обычном служащем Белого дома Томе Киркмане (Сазерленд), в одночасье совершающем головокружительный карьерный взлёт. Во время масштабного теракта погибают глава США и все, кто мог бы его заменить. Ещё вчера Киркман был лишь винтиком в громадной государственной машине, а сегодня он её возглавляет. Третий сезон расскажет о напряжённой президентской кампании, полной интриг и медийной шумихи.

Шоураннером продолжения числится Нил Баэр («Закон и порядок: Специальный корпус»). К своим ролям помимо Сазерленда вернутся Кэл Пенн, Адан Канто, Италия Риччи и Мэгги Кью. Производством занимается Entertainment One.

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Видео Последний кандидат
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