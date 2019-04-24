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СЕРИАЛЫ
 
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Съёмки мини-сериала «ВандаВижн» начнутся этой осенью

Официально анонсированный на позапрошлой неделе Кевином Файги мини-сериал «ВандаВижн» оброс кое-какими подробностями — спасибо исполнительнице одной из главных ролей Элизабет Олсен.

В коротком интервью изданию Variety на красной дорожке премьеры «Мстителей: Финала» актриса сообщила, что сериал шестичасовой, и к съёмкам они с Полом Беттани приступят этой осенью.

Официальным синопсисом проект Marvel Studios пока не обзавёлся. Ходят слухи, что некоторые идеи создатели сериала собираются позаимствовать из комиксных арок 80-х годов под общим названием «Вижн и Алая ведьма». Олсен намекнула, что события могут разворачиваться в 50-х.

Основным сценаристом и шоураннером мини-сериала выступает Жак Шеффер («Капитан Марвел», «Чёрная вдова»). Супергеройский мини-сериал выйдет на потоковом сервисе Disney+ ориентировочно в следующем году.

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ВандаВижн
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