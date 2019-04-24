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«Пенниуорт» — тизер с новыми кадрами и датой выхода

Кабельный канал Epix выпустил полуминутный тизер сериала «Пенниуорт». Видеоролик сообщает дату выхода 10-серийной остросюжетной драмы — премьера состоится 28 июля.

События разворачиваются в Лондоне 60-х. Сериал рассказывает о молодости будущего дворецкого и верного помощника Бэтмена Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). Завязав с военной службой, ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и начинает работать вместе с миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

Бруно Хеллер («Готэм») числится сценаристом, а также исполнительным продюсером наравне с режиссёром первого эпизода Дэнни Кэнноном.

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Видео Пенниуорт
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