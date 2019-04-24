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«Болотная тварь» — жуткий тизер-трейлер с кадрами из сериала

Стриминговый сервис DC Universe выкатил откровенно пугающий тизер-трейлер сериала «Болотная тварь». Первая серия фантастического триллера выйдет 31 мая.

В 10-серийной экранизации известного комикса биолог Эбби Аркан (Кристал Рид) возвращается на родину в Луизиану, чтобы исследовать обнаруженный на местных болотах смертельный вирус. Тут героиня знакомится с учёным Алеком Холландом (Энди Бин), позже погибающим при трагических обстоятельствах. Погружаясь в пугающие тайны происходящего на болотах, Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а пережил невероятное превращение.

В сериале снимаются Дерек Мирс, Мария Стэн, Джерил Прескотт, Дженнифер Билз, Вирджиния Мэдсен, Уилл Пэттон, Кевин Дюран и Йен Зиринг.

Сценарий пилота написали шоураннеры Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов»). Первую серию снял Лен Уайзман («Другой мир»). Все трое числятся исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Ваном («Аквамен») и Майклом Клиаром. За производство отвечают Atomic Monster и Warner Bros.

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