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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Cinemax продлил «Воина» на второй сезон

Решив не откладывать дело в долгий ящик, кабельный канал Cinemax оформил продление на второй сезон своему многообещающему криминальному боевику «Воин», хотя в эфир успели выйти всего три серии из десяти. К слову, неофициальную отмашку создатели получили ещё раньше, потому что работа над продолжением стартовала в Южной Африке несколько месяцев назад, в конце прошлого года.

Костюмированная экшен-драма Джастина Лина по рукописям Брюса Ли рассказывает о междоусобных мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско во второй половине XIX века. Едва прибывшего из Китая в Америку молодого мастера боевых искусств Ах Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в жестокую борьбу преступных группировок.

В сериале снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие. Исполнительными продюсерами наряду с Лином числятся шоураннер проекта Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. Производством занимаются Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment.

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Воин
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