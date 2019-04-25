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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Хью Лори станет капитаном космического корабля в комедии HBO «5 авеню»

Несмотря на завершение хита «Вице-президент», его автор Армандо Ианнуччи не собирается прощаться с HBO. Он написал и спродюсировал для кабельного канала пилотный эпизод научно-фантастической комедии «5 авеню» (Avenue 5), недавно получившей заказ на полноценный первый сезон.

Сюжет перенесёт зрителей на 40 лет вперёд, когда космические корабли давно бороздят просторы Вселенной, а космический туризм стал обыденностью. Местом действия будет туристическое судно Avenue 5 под командованием капитана Саркастичные штаны — Хью Лори собственной персоной. Компанию Райану Кларку (Лори) составляют Мэтт Спенсер (Зак Вудс) — главный по связям с клиентами, не чающий свалить на Землю, где его ждёт повышение, — и Герман Джадд (Джош Гад) — владелец заводов, газет и космических пароходов, в том числе Avenue 5.

Веселье начинается, когда на борту собираются «заяц» Карен Келли (Ребекка Фронт), инженер Билли Макэвой (Ленора Кричлоу), бывший астронавт, пьяница и бабник Спайк Мартин (Итан Филлипс) и правая рука Джадда Айрис Кимура (Сьюзи Накамура).

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5 авеню
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Хью Лори станет капитаном космического корабля в комедии HBO «5 авеню»

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